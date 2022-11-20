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Иранский ковер шелковый «TABRIZ IR» - фото 1Иранский ковер шелковый «TABRIZ IR» - фото 2Иранский ковер шелковый «TABRIZ IR» - фото 3Иранский ковер шелковый «TABRIZ IR» - фото 4Иранский ковер шелковый «TABRIZ IR» - фото 5Иранский ковер шелковый «TABRIZ IR» - фото 6Иранский ковер шелковый «TABRIZ IR» - фото 7

Иранский ковер шелковый «TABRIZ IR»

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Характеристики товара

Описание

Изделия из Тебриза и сегодня считаются признаком статуса и безупречного вкуса своего владельца. Они придают интерьеру поистине королевское величие, несут благородство и вызывают уважение. Ковры из города Тебриз 一 это имя, прославленное на весь мир. Именно в этом иранском регионе ткутся, пожалуй, самые элегантные шедевры, сочетающие элементы восточной и европейской культур. Они поражают своей необыкновенной нежностью, изяществом рисунка, изысканной и богатой цветовой гаммой, насчитывающей до 20 цветов в каждом изделии и напоминающей об эпохе рококо. В прошлые века тебризские ковры украшали дворцы иранской шахской знати. Ковер «TABRIZ IR» произведение лучших тебризских мастеров, сотканный из чистого шёлка и натуральной шерсти, которая со временем не теряет своей мягкости. Высочайшее качество материалов и мастерство исполнения позволяет этим шедеврам сохранять первозданный вид на протяжении многих лет. Такой ковёр станет жемчужиной интерьера, предметом гордости и настоящей семейной реликвией. Он будет передаваться из поколения в поколение, с годами лишь увеличивая свою ценность.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина950 мм
  • Длина1300 мм
  • Плотность640000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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