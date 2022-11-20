Характеристики товара
Описание
Изделия из Тебриза и сегодня считаются признаком статуса и безупречного вкуса своего владельца. Они придают интерьеру поистине королевское величие, несут благородство и вызывают уважение. Ковры из города Тебриз 一 это имя, прославленное на весь мир. Именно в этом иранском регионе ткутся, пожалуй, самые элегантные шедевры, сочетающие элементы восточной и европейской культур. Они поражают своей необыкновенной нежностью, изяществом рисунка, изысканной и богатой цветовой гаммой, насчитывающей до 20 цветов в каждом изделии и напоминающей об эпохе рококо. В прошлые века тебризские ковры украшали дворцы иранской шахской знати. Ковер «TABRIZ IR» произведение лучших тебризских мастеров, сотканный из чистого шёлка и натуральной шерсти, которая со временем не теряет своей мягкости. Высочайшее качество материалов и мастерство исполнения позволяет этим шедеврам сохранять первозданный вид на протяжении многих лет. Такой ковёр станет жемчужиной интерьера, предметом гордости и настоящей семейной реликвией. Он будет передаваться из поколения в поколение, с годами лишь увеличивая свою ценность.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина950 мм
- Длина1300 мм
- Плотность640000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт