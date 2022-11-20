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Иранский ковер шелковый «TABRIZ MAHI» - фото 1Иранский ковер шелковый «TABRIZ MAHI» - фото 2Иранский ковер шелковый «TABRIZ MAHI» - фото 3Иранский ковер шелковый «TABRIZ MAHI» - фото 4Иранский ковер шелковый «TABRIZ MAHI» - фото 5Иранский ковер шелковый «TABRIZ MAHI» - фото 6

Иранский ковер шелковый «TABRIZ MAHI»

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Характеристики товара

Описание

Классический персидский узор «махи» считается одним из самых сложных и эстетичных среди восточных орнаментов. Он наполнен возвышенным символизмом, зная о котором, вы сможете в полной мере насладиться его очарованием и вписать этот утончённый рисунок в свой интерьер. Само слово mahi означает «озеро». Центральный медальон в орнаменте символизирует луну, а крошечные узоры вокруг 一 это символическое изображение рыб, любующихся отражением ночного светила. Этот тонкий рисунок крайне сложен в исполнении. Вот почему ковры с дизайном «махи» ткутся из высококачественной шерсти и натурального шёлка и обладают высочайшей плотностью 一 именно она делает рисунок филигранно точным и подробным. Мягкое сочетание охристых, персиковых и жемчужно-серых тонов создаёт эффект мерцания. Ковер «TABRIZ MAHI» , соткан лучшими иранскими мастерами, внесет роскошь и благородство в интерьер. Он станут отражением вкуса и статуса своего владельца.

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Основные характеристики

  • Высота3 мм
  • Ширина850 мм
  • Длина3100 мм
  • Плотность490000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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