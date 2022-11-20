Характеристики товара
Описание
Классический персидский узор «махи» считается одним из самых сложных и эстетичных среди восточных орнаментов. Он наполнен возвышенным символизмом, зная о котором, вы сможете в полной мере насладиться его очарованием и вписать этот утончённый рисунок в свой интерьер. Само слово mahi означает «озеро». Центральный медальон в орнаменте символизирует луну, а крошечные узоры вокруг 一 это символическое изображение рыб, любующихся отражением ночного светила. Этот тонкий рисунок крайне сложен в исполнении. Вот почему ковры с дизайном «махи» ткутся из высококачественной шерсти и натурального шёлка и обладают высочайшей плотностью 一 именно она делает рисунок филигранно точным и подробным. Мягкое сочетание охристых, персиковых и жемчужно-серых тонов создаёт эффект мерцания. Ковер «TABRIZ MAHI» , соткан лучшими иранскими мастерами, внесет роскошь и благородство в интерьер. Он станут отражением вкуса и статуса своего владельца.
Основные характеристики
- Высота3 мм
- Ширина850 мм
- Длина3100 мм
- Плотность490000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт