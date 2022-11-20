Товар в корзине. Перейти
Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 1Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 2Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 3Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 4Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 5Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 6Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 7Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 8Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 9Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN» - фото 10

Иранский ковёр шерстяной «SIRJAN»

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Турецкий ковёр «LUXORR»
Турецкий ковёр «LUXORR»
Следующий Индийский ковёр «JUTE»
Турецкий ковёр «LUXORR»

Характеристики товара

Описание

SIRJAN – иранский коврер в этническом стиле. Соткан из 100% шерсти. Благодаря качеству материала и высокой плотности, этот ковер обладает большой прочностью. Изделие не протрется, не потеряет форму и прослужит вам в первоначальном виде много лет. Традиционные для восточной этники сочетания геометрических и растительных узоров помогут упорядочить и гармонизировать пространство. А насыщенные оттенки красного, индиго, розового и охристого привнесут в интерьер яркий колорит. Этот ковер идеально подойдет для классического, этнического или эклектичного стиля. Он добавит обстановке атмосферу статусности и роскоши. Изделие смотрится очень нарядно и украсит собой любое пространство, от гостиной загородного дома до официального интерьера. У ковра SIRJAN нет ворса. Ковер мягкий и приятный на ощупь за счёт плотного плетения и фактуры натуральной шерсти

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1530 мм
  • Длина2000 мм
  • Плотность250000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Слэб Печора, произведённого компанией ChiedoCover
от74 990
11

Слэб Печора

Настоящее фото товара Стул Монти-лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Стул Монти-лофт

Диван СтудиоНастоящее фото товара Диван Студио, произведённого компанией ChiedoCover
от73 390
Оптовая цена
14

Диван Студио

Стул Кинг желтыйНастоящее фото товара Стул Кинг желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Кинг желтый

В наличии 28 шт.
Диван с высокой спинкой ТорнНастоящее фото товара Диван с высокой спинкой Торн, произведённого компанией ChiedoCover
от63 290
Оптовая цена
10

Диван с высокой спинкой Торн

Стул полубарный Саймон велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул полубарный Саймон велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49023
10 990 ₽Оптовая цена
10

Стул полубарный Саймон велюр пыльно-голубой

Другие товары из разделаковры без ворса
Настоящее фото товара Ковер EAGLE, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
11

Ковер EAGLE

Настоящее фото товара Ковер ARLES, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
6

Ковер ARLES

Настоящее фото товара Ковер RODES, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
8

Ковер RODES

Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖНастоящее фото товара Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ, произведённого компанией ChiedoCover
53 690
Оптовая цена
13

Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ

Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯНастоящее фото товара Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена
12

Ковер прямоугольный БОТАНИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ

Ковер прямоугольный серый ВЕТОНастоящее фото товара Ковер прямоугольный серый ВЕТО, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
7

Ковер прямоугольный серый ВЕТО