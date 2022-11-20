Характеристики товара
Описание
SIRJAN – иранский коврер в этническом стиле. Соткан из 100% шерсти. Благодаря качеству материала и высокой плотности, этот ковер обладает большой прочностью. Изделие не протрется, не потеряет форму и прослужит вам в первоначальном виде много лет. Традиционные для восточной этники сочетания геометрических и растительных узоров помогут упорядочить и гармонизировать пространство. А насыщенные оттенки красного, индиго, розового и охристого привнесут в интерьер яркий колорит. Этот ковер идеально подойдет для классического, этнического или эклектичного стиля. Он добавит обстановке атмосферу статусности и роскоши. Изделие смотрится очень нарядно и украсит собой любое пространство, от гостиной загородного дома до официального интерьера. У ковра SIRJAN нет ворса. Ковер мягкий и приятный на ощупь за счёт плотного плетения и фактуры натуральной шерсти
Основные характеристики
- Ширина1530 мм
- Длина2000 мм
- Плотность250000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт