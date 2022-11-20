Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Материалпластик
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
Салфетка Гобелен, этника
Салфетка Жаккард круглая
Скатерть тканевая Журавинка
Скатерть Габардин
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, фиолетовый
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Кеми коричневый
Стул София экокожа
Стул Галс, кожзам белый/ каркас черный
Стул Галс, ткань фуксия/ каркас черный
Стул Авьерно
Стул Азбрук, серый