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Искусственная банановая пальма в горшке - фото 1

Искусственная банановая пальма в горшке

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Материалпластик

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