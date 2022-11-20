Необычная сосна Санкт-Петербург поражает своим смелым дизайном. Стильный черный цвет в сочетании с пушистым треугольным силуэтом - достойная альтернатива привычным зеленым и заснеженным елкам из ПВХ. Такая ель сама по себе смотрится как экспонат выставки современного искусства. Украсьте дерево гирляндами, шарами ярких контрастных цветов, светодиодными свечами, и новогодний вечер превратится в настоящий перфоманс! Дизайнерская елка обязательно понравится любителям нестандартных решений и тем, кто хочет разбавить традиционное новогоднее убранство чем-то свежим и современным.
Вы без труда узнаете эту искусственную елочку по ее уникальным признакам:
глубокий черный цвет, придающий деревцу оригинальный вид;
мягкая хвоя из ПВХ делает деревце очень пушистым.
Подберите к черной елке необычные украшения или уникальные поделки ручной работы, чтобы подчеркнуть ее необычный дизайн. Декораторы рекомендуют модное сочетание игрушек белых и золотых оттенков - на фоне темной хвои такая комбинация смотрится современно и стильно
Сосна Санкт-Петербург разбирается до ветвей и компактна в хранении - небольшие размеры коробки позволят убрать ее после праздников до следующего года, при этом вы можете быть уверены, что хвоя не помнется, ведь веточки быстро расправляются и восстанавливают форму после сезонного хранения, а значит внешний вид елки ничуть не испортится. Сборка также не вызовет трудностей - ярусы для крепления веточек на стволе ели и сами ветви промаркированы определенным цветом, что не даст вам запутаться при сборке, а устойчивая подставка выдерживает вес дерева с многочисленными украшениями и гирляндами
Характеристики:
Высота ели: 230 см.
Диаметр нижнего яруса веток: 142 см.
Общее количество веток: 984 шт.
Тип хвои: ПВХ (PVC) - мягкая хвоя.
Цвет хвои: черный.
Длина иголок: 3 см.
Тип крепления веток: на крючках.
Подставка: металлическая.
Цвет подставки: черный.
Диаметр подставки: 55 см.
Ель упакована в плотную картонную коробку.
Основания веток и ствол выполнены из высококачественного металла, что делает конструкцию устойчивой и прочной
Тип хвои ПВХ
Цвет хвои черный
Тип елки классическая
Класс елки стандарт
Заснеженность отсутствует
Шишки Нет
Ягоды Нет
Подсветка Без подсветки
Украшения Нет
Крепление веток на крючках
Размещение елки Напольная
Материал подставки металл
Высота, в сантиметрах 230
Тип дерева Ель
Вес: 13.11 кг
Длина упаковки: 0.85 м.
Ширина упаковки: 0.43 м.
Высота упаковки: 0.34 м.
Объем упаковки: 0.1229 м3
Лента светодиодная набор RGB 5м
Контурная подсветка светодиодной лентой, 12В, 2m
Комплект LED ленты 12В, IP20, 5м
Светодиодная лента с Wi-Fi
Светодиодная лента Uniel ULS 50м RGB
Светодиодный гибкий неон красный 120
Светодиодный гибкий неон синий односторонний
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