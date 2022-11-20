Искусственная красная елка Teddy Red заснеженная 210 см, ЛЕСКА + ПВХ

11 оценок

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Искусственная красная елка Teddy Red заснеженная 210 см, ЛЕСКА + ПВХ

4.7
20 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Елка премиум-класса Teddy Red способна покорить своей огненной красотой и харизмой даже самых искушенных и взыскательных эстетов! Дерзкий красный оттенок и пушистый треугольный силуэт - своеобразный вызов традиционным искусственным елям, стремящимся к сходству с натуральными. Эта же - напротив демонстрирует собственную инаковость и рукотворное "неземное" происхождение. Среди мягких веток из ПВХ проглядывают соцветия с отростками из лески с более тонкими и длинными иголочками. За счет такого сочетания двух типов хвои крона выглядит очень живо, а сама елочка напоминает ухоженное деревце, аккуратно подстриженное садовником. Каждая иголочка полностью покрыта флоком, поэтому деревце выглядит матовым и словно запорошенным каким-то фантастическим вулканическим снегом. Очень стильная красная елка не побоится ваших самых смелых творческих экспериментов с ее внешностью: украсьте ее шарами, необычными подвесками, накиньте на ветки гирлянды или бусы - будет смотреться изумительно!
Вы без труда узнаете искусственную елку Teddy Red по уникальным признакам:
необычный красный оттенок хвои;
классический треугольный силуэт;
мягкие ветки из ПВХ с вкраплениями розеточек из лески с более длинными иголками;
полноценное флокированное покрытие на каждой иголочке создает эффект заснеженности и матовой хвои

Характеристики:

Высота ели: 210 см.
Диаметр нижнего яруса: 107 см.
Общее количество веток: 910 шт.
Декор: искусственный снег.
Цвет хвои: красный.
Тип хвои: леска - длинные жесткие иголки имитируют сосновую хвою, мягкие веточки из ПВХ придают кроне объем и густоту.
Тип крепления веток: на шарнирах - не требует долгой сборки.
Искусственная заснеженная ель упакована в плотную картонную коробку.
Диаметр подставки: 56 см.
Основания веток, ствол и подставка выполнены из высококачественного металла, что делает конструкцию устойчивой и прочной

Тип хвои Леска + ПВХ
Цвет хвои красный
Тип елки классическая
Класс елки премиум
Заснеженность сильная
Шишки Нет
Ягоды Нет
Подсветка Без подсветки
Украшения Нет
Крепление веток на шарнирах
Размещение елки Напольная
Материал подставки металл
Высота, в сантиметрах 210
Тип дерева Ель

Вес: 14.3 кг
Длина упаковки: 1.23 м.
Ширина упаковки: 0.41 м.
Высота упаковки: 0.38 м.
Объем упаковки: 0.1954 м3

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