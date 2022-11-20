Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Материалпластик
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Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
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