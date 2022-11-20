Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Материалпластик
Искусственная пальма в горшке, зеленая
Искусственная пальма в горшке, 130
Искусственная пальма в горшке, 150
Искусственный банановый куст в горшке,120 см
Искусственный банановый куст в горшке, 180 см
Искусственная Юкка в горшке
Искусственная Монстера в горшке
Искусственная банановая пальма в горшке
Декоративный искусственный цветок Магнолиа
Декоративный искусственный цветок Крокус
Декоративный искусственный цветок Тюльпан
Декоративный искусственный цветок Орхидея
Декоративный искусственный цветок Лесной Ферн
Декоративная искусственная Ветвь осенняя
Декоративная искусственная ветвь Пальма зеленая
Декоративная искусственная ветвь Пальма оранжевая
Декоративная искусственная Ветвь летняя
Декоративная искусственная ветвь Олива
Искусственный газон Пелегрин 20