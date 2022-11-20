Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Материалпластик
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
Салфетка Гобелен, этника
Салфетка Жаккард круглая
Скатерть тканевая Журавинка
Скатерть Габардин
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, фиолетовый
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул барный Бентли, белый
Стул Авантон
Стул Ажен, черный
Кресло College BX-3671/Black
Стул Лина
Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа