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Искусственная пальма в горшке, 150 - фото 1

Искусственная пальма в горшке, 150

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Материалпластик

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