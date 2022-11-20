Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1300 мм
- Материалпластик
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
Салфетка Гобелен, этника
Салфетка Жаккард круглая
Скатерть тканевая Журавинка
Скатерть Габардин
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, фиолетовый
Стул Army
Стул Rino
Стул Авон
Барный стул Bras белый
Барный стул Дана черная кожа
Стул на колесах Pulsante Roll, белая экокожа
Стул Ажен,белый