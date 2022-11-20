Искусственная заснеженная ель с густой кроной - превосходное украшение рождественского интерьера. Благодаря искусной работе дизайнеров она выглядит как настоящая красавица из зимней лесной чащи. Такое деревце моментально меняет окружающую обстановку, в один момент превращая повседневное окружение в настоящую добрую новогоднюю сказку. Искусственная елка Андорра с пышным слоем снега на ветвях выглядит очень аккуратно и вместе с тем торжественно - она непременно станет центральным элементом вашего праздничного убранства!
Литая елка Андорра - это изумительная заснеженная красавица, в образе которой сочетаются:
классический неровный треугольный силуэт, состоящий из густых веток, которые собраны в красивые розетки;
внешние двумерные литые ветки елки, выполненные из резины (PE), и веточки ПВХ в приствольном пространстве комбинируются максимально гармонично, придавая искусственной елке естественный внешний вид и пышность силуэта;
флокированное напыление на ветвях создает впечатление выпавшего рыхлого снега, что позволяет практически не украшать лесную гостью, - она восхитительна сама по себе;
упругие пушистые веточки прекрасно держат форму, поэтому не будут прогибаться под весом елочных игрушек
Новогодняя искусственная елка Андорра компактна в хранении - небольшие размеры коробки позволят убрать ее после праздников до следующего года, при этом вы можете быть уверены, что хвоя не помнется, ведь веточки быстро расправляются и восстанавливают форму после сезонного хранения, а значит внешний вид елки ничуть не испортится. Сборка такой елки состоит буквально из нескольких шагов, ведь ветви уже прикреплены к стволу на шарнирах - вам нужно только достать из коробки и соединить между собой части ствола. Устойчивая металлическая подставка выдерживает вес дерева с многочисленными украшениями и гирляндами
Характеристики:
Высота ели: 243 см.
Диаметр нижнего яруса: 165 см.
Общее количество веток: 3210 шт.
Цвет хвои: зеленый.
Декор: искусственный снег.
Тип хвои: литая - внешние веточки, ПВХ (PVC) - приствольное пространство. Литые иголки выглядят абсолютно натурально - с расстояния в три шага ель смотрится как живая елка. Мягкая хвоя из ПВХ придает кроне объем и густоту.
Длина иголок: литые - 2 см, ПВХ - 3.5 см.
Тип крепления веток: на шарнирах - не требует долгой сборки.
Ель упакована в плотную картонную коробку.
Основания веток, ствол и подставка выполнены из высококачественного металла, что делает конструкцию устойчивой и прочной
Тип хвои ЛИТАЯ + ПВХ
Цвет хвои зеленый
Тип елки классическая
Класс елки премиум
Заснеженность сильная
Шишки Нет
Ягоды Нет
Подсветка Без подсветки
Украшения Нет
Крепление веток на шарнирах
Размещение елки Напольная
Материал подставки металл
Высота, в сантиметрах 243
Тип дерева Ель
Вес: 24.97 кг
Длина упаковки: 1.46 м.
Ширина упаковки: 0.4 м.
Высота упаковки: 0.44 м.
Объем упаковки: 0.2561 м3
Комплект LED ленты 12В smd 5050
Комплект LED ленты 12В smd 3528 5m
Комплект LED ленты 12В, IP65, 5м
Светодиодная лента Paulmann SimpLED Motion
Светодиодная лента Uniel ULS 50м RGB
Светодиодная лента Globo RGB
Светодиодный гибкий неон зеленый
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