Искусственная елка с огоньками Гамильтон заснеженная 228 см, 750 теплых/холодных белых ламп, ЛИТАЯ + ПВХ

12 оценок

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Искусственная елка с огоньками Гамильтон заснеженная 228 см, 750 теплых/холодных белых ламп, ЛИТАЯ + ПВХ

4.3
63 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Заснеженная елка с лампочками Гамильтон - по-настоящему сказочная, густая, роскошная искусственная ель премиум-класса. Ее красота завораживает! Аристократичная и благородная, она станет шикарным украшением новогоднего торжества. Ее пышная треугольная крона выглядит невероятно объемно, расширяясь и распушаясь к низу, подобно роскошному подолу графского платья. Аккуратные хвойные веточки, собранные в розетки правильной формы, покрыты белоснежным флокированным напылением - кажется, что елку только-только принесли из морозного зимнего леса после сильной метели. Сочетание двух типов хвои придает дереву дополнительный объем и удивительное сходство с ухоженной натуральной елью из закрытого сада, принадлежащего старинному роду голубых кровей. Мягкое мерцание гирлянды, уже распределенной по ветвям дерева, создаст уютную атмосферу в комнате. Сияющие то теплым, то прохладным светом огоньки напоминают волшебных фей, спрятавшихся в пушистой хвое. Такая искусственная ель воистину по-королевски дополнит праздничное рождественское убранство.
Эту великолепную заснеженную красавицу легко узнать по ее особым признакам:
пышный благородный силуэт, который достигается за счет большого количества пушистых веточек;
флокированное напыление, напоминающее свежевыпавший рыхлый снежок, благодаря чему елочка смотрится роскошно даже без дополнительного декора;
упругие веточки прекрасно держат форму, поэтому не будут прогибаться под весом елочных игрушек;
в ветви вплетены маленькие лампочки, мерцающие теплыми и холодными огоньками, что придает образу елки дивную сказочность.
Новогодние елки из литой хвои (их еще часто называют резиновые елки) - это наилучшая альтернатива живым деревцам, ведь они не осыпаются, служат много лет и выглядят в точности как настоящие!

Характеристики:

Высота ели: 228 см.
Диаметр нижнего яруса: 137 см.
Общее количество веток: 3318 шт.
Подсветка: 750 ламп.
Тип свечения: постоянное.
Возможность выбора цвета свечения: теплый белый или холодный белый цвет.
Цвет хвои: зеленый.
Тип хвои: литая хвоя (PE) - внешние веточки, ПВХ (PVC) - приствольное пространство. Литые иголки выглядят абсолютно натурально, и с расстояния в три шага ель смотрится как живая елка.
Длина иголок: литые - 1 см, ПВХ - 2-3 см.
Декор: искусственный снег.
Тип крепления веток: на шарнирах - не требует долгой сборки.
Ель упакована в плотную картонную коробку.
Диаметр подставки: 61 см.
Основания веток, ствол и подставка выполнены из высококачественного металла, что делает конструкцию устойчивой и прочной

Тип хвои ЛИТАЯ + ПВХ
Цвет хвои зеленый
Тип елки классическая
Класс елки премиум
Заснеженность сильная
Шишки Нет
Ягоды Нет
Подсветка Лампочки
Украшения Нет
Крепление веток на шарнирах
Размещение елки Напольная
Материал подставки металл
Высота, в сантиметрах 228
Тип дерева Ель

Вес: 22 кг
Длина упаковки: 1.4 м.
Ширина упаковки: 0.35 м.
Высота упаковки: 0.4 м.
Объем упаковки: 0.1986 м3

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