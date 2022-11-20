Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1120 мм
- Материалпластик
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
Салфетка Гобелен, этника
Салфетка Жаккард круглая
Скатерть тканевая Журавинка
Скатерть Габардин
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, фиолетовый
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Rino 2
Стул LOKI экокожа бежевый x2
Стул Галс, ткань зеленый/ каркас хром
Стул Галс Люкс, кожзам черный/ каркас черный
Стул Лина
Стул Аверм, белый