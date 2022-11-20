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Искусственная Юкка в горшке - фото 1

Искусственная Юкка в горшке

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Искусственный банановый куст в горшке, 180 см

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1120 мм
  • Материалпластик

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