Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Материалпластик
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Наперон журавинка 145x110см, сливочный цветок
Салфетка Гобелен, этника
Салфетка Жаккард круглая
Скатерть тканевая Журавинка
Скатерть Габардин
Чехол для стола 05, бежевый
Чехол для стола 05, фиолетовый
Стул Галс, бежевый/ каркас хром
Барный стул Bras белый
Кресло College CLG-617 LXH-A Black
Кресло College H-8766L-1/Beige
Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа
Стул Абри, черный