Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 20 мм
Ширина рулона: 4 м
Длина рулона: 25 м
Высота ворса: 20 мм
Ширина рулона: 4 м
Длина рулона: 25 м
Стул Bertoia полубарный черный
Табурет-стремянка Closely
Стол Норд
Парикмахерское кресло Алекс
Стол-бюро BOMBAY
Стул Praga, темно-серый
Кресло парикмахерское на круглом основании на гидравлике
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
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Кровать без подъёмного механизма Морена
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Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди