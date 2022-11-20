Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 35 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 20 м
Высота ворса: 35 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 20 м
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Табурет Крона, складной, овальный, металл
Диван Барон, красный
Стол Танами, коричневый
Стул полубарный Beetle со спинкой изумрудный
Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди