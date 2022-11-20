Товар в корзине. Перейти
Искусственный газон Деко 50 (КМ2) - фото 1Искусственный газон Деко 50 (КМ2) - фото 2

Искусственный газон Деко 50 (КМ2)

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Искусственный газон Деко 50
Искусственный газон Деко 50
Следующий Искусственный газон Деко (цветной)
Искусственный газон Деко 50

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 50 мм (КМ2)

Ширина рулона: 2 м, 4 м

Длина рулона: 20 м

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Стул Слинг барный, черныйНастоящее фото товара Стул Слинг барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Слинг барный, черный

Настоящее фото товара Стеллаж Анет №3, произведённого компанией ChiedoCover
97 490
Оптовая цена
7

Стеллаж Анет №3

Диван ДольчеНастоящее фото товара Диван Дольче, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена
13

Диван Дольче

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 серыйНастоящее фото товара Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от79 990
Оптовая цена
11

Диван-кровать угловой ПОРТЛЕНД-6 серый

Комплект мебели Анкапалле, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Анкапалле, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
90 990
Оптовая цена
14

Комплект мебели Анкапалле, коричневый

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди