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Искусственный газон Деко (цветной)

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Искусственный газон Деко 50 (КМ2)
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Искусственный газон Деко 50 (КМ2)

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 20 мм

Ширина рулона: 2 м

Длина рулона: 25 м

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