Товар в корзине. Перейти
Искусственный газон EcoGreen 20 - фото 1Искусственный газон EcoGreen 20 - фото 2

Искусственный газон EcoGreen 20

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Искусственный газон Tropez
Искусственный газон Tropez
Следующий Искусственный газон Forio Nature 40
Искусственный газон Tropez

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 20 мм

Ширина рулона: 2 м, 4 м

Длина рулона: 25 м

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Азия 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89021
4 900 ₽
9

Азия 25мм - алюминиевый каркас

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Светильник на штанге Atlanta нижний, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
11

Светильник на штанге Atlanta нижний

Кресло пластиковое Ara, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Ara, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Ara, серый

Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
5

Тележка для транспортировки стульев

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол CОРРЕНТО, 2000x800, произведённого компанией ChiedoCover
40 090
Оптовая цена
15

Стол CОРРЕНТО, 2000x800

Куверт на 2 прибора, королевский синийНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора, королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от210
24Хит

Куверт на 2 прибора, королевский синий

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди