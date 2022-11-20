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Искусственный газон Geleonsport 40 - фото 1Искусственный газон Geleonsport 40 - фото 2

Искусственный газон Geleonsport 40

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Искусственный газон Golf Rib

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 40 мм

Ширина рулона: 2 м, 4 м

Длина рулона: 20 м

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