Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 12 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 25 м
Высота ворса: 12 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 25 м
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