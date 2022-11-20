Товар в корзине. Перейти
Искусственный газон Гринэко - фото 1

Искусственный газон Гринэко

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Искусственный газон Атланта 45
Искусственный газон Атланта 45
Следующий Искусственный газон Инсайт
Искусственный газон Атланта 45

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 40 мм

Ширина рулона: 1 м

Длина рулона: 10 м

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кеми, изумрудный велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Стул Кеми, изумрудный велюр, черные ножки

Стол Stork белый бетон/ белыйНастоящее фото товара Стол Stork белый бетон/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 000
Оптовая цена
9

Стол Stork белый бетон/ белый

Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачныйНастоящее фото товара Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от90 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный

Стул ST-24, черныйНастоящее фото товара Стул ST-24, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
13

Стул ST-24, черный

Стул полубарный Барбара велюр пыльно-розовыйНастоящее фото товара Стул полубарный Барбара велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул полубарный Барбара велюр пыльно-розовый

В наличии 32 шт.
Вазон-бочонок АламедаНастоящее фото товара Вазон-бочонок Аламеда, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
11

Вазон-бочонок Аламеда

Диван Меркурий, 2х местныйНастоящее фото товара Диван Меркурий, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
8

Диван Меркурий, 2х местный

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди