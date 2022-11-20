Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 40 мм
Ширина рулона: 1 м
Длина рулона: 10 м
Высота ворса: 40 мм
Ширина рулона: 1 м
Длина рулона: 10 м
Стул Кеми, изумрудный велюр, черные ножки
Стол Stork белый бетон/ белый
Стол обеденный Virtuos S, орех/ прозрачный
Стул ST-24, черный
Стул полубарный Барбара велюр пыльно-розовый
Вазон-бочонок Аламеда
Диван Меркурий, 2х местный
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди