Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 8 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 25 м
Высота ворса: 8 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 25 м
Кресло Гелиос
Стол Сальвадор
Стул August, зеленый, ножки белые
Полукресло Ува S какао/ венге
Стул пластиковый барный Air Bar темно-серый
Скамья парковая «Mountain» 2000 мох
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди