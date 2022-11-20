Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 7 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 25 м
Высота ворса: 7 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 25 м
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 183 см
Подстолье Истборн двойное, бронза
Диван Орландо
Табурет Мурано
Кашпо Dekollete, георгин Вабад
Стул Ким, велюр бежевый
Диван "Альбер"
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди