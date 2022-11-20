Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 6 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 20 м, 25 м
Высота ворса: 6 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 20 м, 25 м
Подушка 01 для стула Кьявари, поролон, 2см
Стол Темза карагач
Стол рабочий Xeno
Кресло руководителя TopChairs Tower, бежевое
Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый
Стул Анри
Стул Ува N, голубой/ белый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди