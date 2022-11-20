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Искусственный газон Лайм - фото 1

Искусственный газон Лайм

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Искусственный газон Менорка
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Искусственный газон Менорка

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 6 мм

Ширина рулона: 2 м, 4 м

Длина рулона: 20 м, 25 м

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