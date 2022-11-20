Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 26 мм
Ширина рулона: 4 м
Длина рулона: 25 м
Высота ворса: 26 мм
Ширина рулона: 4 м
Длина рулона: 25 м
Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300
Стол ОРИОН-7, 1100x750
Кресло Drift Full LB M, экокожа черная
Стул Галс, кожзам белый/ каркас черный
Стул с подлокотниками Шон, велюр зеленый
Стул полубарный JAZZ, бархат серый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди