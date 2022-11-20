Товар в корзине. Перейти
Искусственный газон Марбелла - фото 1

Искусственный газон Марбелла

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Искусственный газон Хова
Искусственный газон Хова
Следующий Искусственный газон Sun Marino
Искусственный газон Хова

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 26 мм

Ширина рулона: 4 м

Длина рулона: 25 м

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
6

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Настоящее фото товара Стол ОРИОН-7, 1100x750, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена
13

Стол ОРИОН-7, 1100x750

Настоящее фото товара Кресло Drift Full LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
15

Кресло Drift Full LB M, экокожа черная

Настоящее фото товара Стул Галс, кожзам белый/ каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
7

Стул Галс, кожзам белый/ каркас черный

Стул с подлокотниками Шон, велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Шон, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
15

Стул с подлокотниками Шон, велюр зеленый

Стул полубарный JAZZ, бархат серыйНастоящее фото товара Стул полубарный JAZZ, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
12

Стул полубарный JAZZ, бархат серый

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди