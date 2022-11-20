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Искусственный газон Панама Белый - фото 1Искусственный газон Панама Белый - фото 2

Искусственный газон Панама Белый

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Искусственный газон Панама Желтый
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Искусственный газон Панама Желтый

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 6 мм

Ширина рулона: 2 м, 4

Длина рулона: 25 м

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