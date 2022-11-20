Товар в корзине. Перейти
Искусственный газон Панама Желтый - фото 1

Искусственный газон Панама Желтый

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Искусственный газон Панама Зеленый
Искусственный газон Панама Зеленый
Следующий Искусственный газон Панама Белый
Искусственный газон Панама Зеленый

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 6 мм

Ширина рулона: 2 м, 4 м

Длина рулона: 25 м

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

В наличии 100 шт.
Стул Field пластик желтыйНастоящее фото товара Стул Field пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Field пластик желтый

Стол Фуджи, 80х80Настоящее фото товара Стол Фуджи, 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
10

Стол Фуджи, 80х80

Диван ПаркерНастоящее фото товара Диван Паркер, произведённого компанией ChiedoCover
123 190
Оптовая цена
8

Диван Паркер

Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белаяНастоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
11

Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая

Стул Диамант пластиковый, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул Диамант пластиковый, жемчужный

Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди