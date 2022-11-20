Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 6 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 25 м
Высота ворса: 6 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 25 м
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Стул Field пластик желтый
Стол Фуджи, 80х80
Диван Паркер
Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая
Стул Диамант пластиковый, жемчужный
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди