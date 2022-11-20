Характеристики товара
Описание
Высота ворса: 50 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 20 м
Высота ворса: 50 мм
Ширина рулона: 2 м, 4 м
Длина рулона: 20 м
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Brandy, черешня
Стул офисный Ross велюр синий
Диван Бран, серо-зеленый
Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5
Стул Ува N, коричневая кожа
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди