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Искусственный газон Пелегрин 50 - фото 1Искусственный газон Пелегрин 50 - фото 2Искусственный газон Пелегрин 50 - фото 3

Искусственный газон Пелегрин 50

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Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 50 мм

Ширина рулона: 2 м, 4 м

Длина рулона: 20 м

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