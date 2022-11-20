Товар в корзине. Перейти
Искусственный газон Sun Marino - фото 1

Искусственный газон Sun Marino

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Искусственный газон Марбелла
Искусственный газон Марбелла
Следующий Искусственный газон Terraza
Искусственный газон Марбелла

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 50 мм

Ширина рулона: 4 м

Длина рулона: 25 м

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Торшер Grace, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена
9

Торшер Grace

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Кресло - трон Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена
11

Кресло - трон Мини

Диван-кровать Эльд с шезлонгомНастоящее фото товара Диван-кровать Эльд с шезлонгом, произведённого компанией ChiedoCover
87 190
Оптовая цена
6

Диван-кровать Эльд с шезлонгом

Настоящее фото товара Кресло Marthan бежевый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от80 990
Оптовая цена
14

Кресло Marthan бежевый вельвет

Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60WНастоящее фото товара Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
9 89051
19 990 ₽Оптовая цена
11

Торшер V3050-3F Floor 3*E27*60W

В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена
11

Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди