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Искусственный газон Terraza - фото 1

Искусственный газон Terraza

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Искусственный газон Sun Marino

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 18 мм

Ширина рулона: 4 м

Длина рулона: 25 м

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В наличии 63 шт.
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