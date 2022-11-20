Товар в корзине. Перейти
Искусственный газон Topi Grass 25 - фото 1Искусственный газон Topi Grass 25 - фото 2

Искусственный газон Topi Grass 25

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Искусственный газон Forio Nature 40
Искусственный газон Forio Nature 40
Следующий Искусственный газон Атланта 45
Искусственный газон Forio Nature 40

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 25 мм

Ширина рулона: 2 м, 4 м

Длина рулона: 25 м

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Стол журнальный ItaliaНастоящее фото товара Стол журнальный Italia, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена
9

Стол журнальный Italia

Настоящее фото товара Стол Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
6

Стол Соло

Диван Cluster, серыйНастоящее фото товара Диван Cluster, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от113 890
Оптовая цена
9

Диван Cluster, серый

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 42 шт.
Настенный светодиодный светильник V5005-WL RiccoНастоящее фото товара Настенный светодиодный светильник V5005-WL Ricco, произведённого компанией ChiedoCover
11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
14

Настенный светодиодный светильник V5005-WL Ricco

Стул Венера вращающийся велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Венера вращающийся велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 79044
20 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера вращающийся велюр коричневый

В наличии 66 шт.
Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди