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Искусственный газон Touche - фото 1

Искусственный газон Touche

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Искусственный газон Terraza

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 30 мм

Ширина рулона: 4 м

Длина рулона: 25 м

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