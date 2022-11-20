Товар в корзине. Перейти
Искусственный газон Тропикана 35 - фото 1Искусственный газон Тропикана 35 - фото 2Искусственный газон Тропикана 35 - фото 3

Искусственный газон Тропикана 35

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Искусственный газон Тропикана 20
Искусственный газон Тропикана 20
Следующий Искусственный газон Тропикана 50
Искусственный газон Тропикана 20

Характеристики товара

Описание

Высота ворса: 35 мм

Ширина рулона: 2 м, 4 м

Длина рулона: 25 м

Скачать инструкцию по эксплуатации
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Astro, произведённого компанией ChiedoCover
от84 990
Оптовая цена
9

Диван Astro

Диван DIAMANT AНастоящее фото товара Диван DIAMANT A, произведённого компанией ChiedoCover
45 290
Оптовая цена
13

Диван DIAMANT A

Стул полубарный Beetle со спинкой бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Beetle со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стул полубарный Beetle со спинкой бежевый

В наличии 69 шт.
Другие товары из разделаоснащение гостиниц
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди