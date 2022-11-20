Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1770 мм
- Длина1600 мм
- Глубина40 мм
- Материалфанера, пенополиуретан
Дизайнерский лежак Ньюпорт зеленый
Дизайнерский лежак Ньюпорт розовый
Кровать Честер
Кровать Норидж
Кровать Лисберн
Кровать двуспальная с изголовьем бежевая Карлайл
Кровать двуспальная с изголовьем красная Ньюри
Кровать двуспальная с изголовьем Ньюри синяя
Кровать Либера
Кровать Имперзио
Кровать Палермо
Кровать Испен
Кровать Уэлс с бортами
Кровать Уэлс
Кровать Таранто
Кровать Брешиа № 14.1/№ 16.1 c подъемным механизмом
Кровать лофт Танле
Кровать односпальная Виктория-ПП
Кровать односпальная Сакура
Кровать односпальная Гарда
Стул обеденный Венеция с подлокотниками
Стул барный Ува S, венге/ бежевый
Стул Норман велюр серый
Кресло Милан
Стул Сохо экокожа серый
Люстра Томми, матовый хром, 3 светильника
Стол обеденный Blitar