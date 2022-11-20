Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина60 мм
- Длина1700 мм
- Материалротанг
Кровать Ланден
Кровать Льеж
Кровать Монс
Кровать Нивэль
Кровать Нивэль черная
Кровать Хален
Кровать Хален черная
Кровать Глазго
Кровать Брадфорд
Кровать Эдинбург
Кровать Ноттингем
Кровать Ньюкасл
Кровать Ньюкасл серая
Кровать Белфаст
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Стул Tolix Белый матовый
Диван Gred, 1200x700x700
Стул Elodie, латте велюр/ черный каркас
Стул Max ромб бархат светло-серый
Торшер V2564-1F Mae 1*E27*60W
Бра с выключателем Риволи, алюминий
Стул Palma Black, бежевый