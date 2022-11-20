Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасасосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол с качелями - лофт, двухместная
Стол с качелями - лофт, четырехместная
Стол с качелями - лофт, шестиместная
Качели лофт садовые
Сиденье для качелей Atol
Качели Atol без тента
Качели Primo
Качели Эстер
Качели садовые 4-х местные Шатер
Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые
Скамья Гастро
Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль
Кресло Финида
Кресло Глэм
Кресло Копер низкое
Кресло Лока низкое
Кресло Slope
Подстолье Обвязка №40, разборное