Товар в корзине. Перейти
Качели Atol без тента - фото 1Качели Atol без тента - фото 2

Качели Atol без тента

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сиденье для качелей Atol
Сиденье для качелей Atol
Следующий Комплект мебели под ротанг Idea Life 2
Сиденье для качелей Atol

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасасосна
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, двухместная, произведённого компанией ChiedoCover
48 990
Оптовая цена
9

Стол с качелями - лофт, двухместная

Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, четырехместная, произведённого компанией ChiedoCover
58 990
Оптовая цена
15

Стол с качелями - лофт, четырехместная

Настоящее фото товара Стол с качелями - лофт, шестиместная, произведённого компанией ChiedoCover
62 990
Оптовая цена
11

Стол с качелями - лофт, шестиместная

Настоящее фото товара Качели лофт садовые, произведённого компанией ChiedoCover
от22 900
13

Качели лофт садовые

Сиденье для качелей AtolНастоящее фото товара Сиденье для качелей Atol, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена
8

Сиденье для качелей Atol

Качели AtolНастоящее фото товара Качели Atol, произведённого компанией ChiedoCover
33 790
Оптовая цена
5

Качели Atol

Настоящее фото товара Качели Primo, произведённого компанией ChiedoCover
53 490
Оптовая цена
7

Качели Primo

Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
14

Качели Эстер

Качели садовые 4-х местные ШатерНастоящее фото товара Качели садовые 4-х местные Шатер, произведённого компанией ChiedoCover
54 990
Оптовая цена
13

Качели садовые 4-х местные Шатер

В наличии 4 шт.
Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневыеНастоящее фото товара Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
43 290
Оптовая цена
7

Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые

В наличии 9 шт.
С этим товаром покупают
Стул Маллин Диамант, сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Маллин Диамант, сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
9

Стул Маллин Диамант, сине-зеленый

Комплект Chelsea SetНастоящее фото товара Комплект Chelsea Set, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
8

Комплект Chelsea Set

Настоящее фото товара Настольная лампа Megapolis, произведённого компанией ChiedoCover
от5 900
Оптовая цена
8

Настольная лампа Megapolis

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Настольная лампа Chandler, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена
5

Настольная лампа Chandler

В наличии 19 шт.
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Полукресло Лилия, оранжево-голубойНастоящее фото товара Полукресло Лилия, оранжево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99016
11 890 ₽Оптовая цена
6

Полукресло Лилия, оранжево-голубой

Кресло ТаргетНастоящее фото товара Кресло Таргет, произведённого компанией ChiedoCover
от42 023
Оптовая цена
5

Кресло Таргет

Кресло высокое ПазинНастоящее фото товара Кресло высокое Пазин, произведённого компанией ChiedoCover
от52 562
Оптовая цена
15

Кресло высокое Пазин

Кресло низкое Пазин на металлических ножкахНастоящее фото товара Кресло низкое Пазин на металлических ножках, произведённого компанией ChiedoCover
от54 339
Оптовая цена
14

Кресло низкое Пазин на металлических ножках

Другие товары из разделасезонные товары
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

Кресло садовое АмериканоНастоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Кресло садовое Американо

Кресло лежак АстридНастоящее фото товара Кресло лежак Астрид, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло лежак Астрид

Кресло качалка ЛиндаНастоящее фото товара Кресло качалка Линда, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
6

Кресло качалка Линда