Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал каркасасосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол с качелями - лофт, двухместная
Стол с качелями - лофт, четырехместная
Стол с качелями - лофт, шестиместная
Качели лофт садовые
Сиденье для качелей Atol
Качели Atol
Качели Primo
Качели Эстер
Качели садовые 4-х местные Шатер
Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые
Стул Маллин Диамант, сине-зеленый
Комплект Chelsea Set
Настольная лампа Megapolis
Настольная лампа Chandler
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Полукресло Лилия, оранжево-голубой
Кресло Таргет
Кресло высокое Пазин
Кресло низкое Пазин на металлических ножках