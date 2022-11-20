Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 72 кг
Габариты упаковки: 211 x 68 x 25 см
Основные характеристики
- Высота1900 мм
- Ширина2100 мм
- Глубина1600 мм
- Вес69 кг
- Материалдерево, металл
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 72 кг
Габариты упаковки: 211 x 68 x 25 см
Стол с качелями - лофт, двухместная
Стол с качелями - лофт, четырехместная
Стол с качелями - лофт, шестиместная
Качели лофт садовые
Сиденье для качелей Atol
Качели Atol без тента
Качели Atol
Качели Primo
Качели садовые 4-х местные Шатер
Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые
Стул складной Торни, красный
Люстра Beira 6
Кресло пластиковое складное Acquamarina, белый
Стул посетителя Стандарт
Контейнер для мусора 770 литров
Контейнер для мусора 1100 литров
Контейнер для мусора 1100 литров, с педалью
Урна Классика
Урна Завиток
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические