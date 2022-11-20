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Качели Эстер

14 оценок
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Качели Primo
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Качели Primo

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 72 кг
Габариты упаковки: 211 x 68 x 25 см

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Основные характеристики

  • Высота1900 мм
  • Ширина2100 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес69 кг
  • Материалдерево, металл
  • Страна изготовленияРоссия

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