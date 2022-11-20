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Качели Lyon с бежевыми подушками

Артикул: CH-051-107
12 оценок
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Качели Paris серые с подушками

Характеристики товара

Описание

Lyon – большие и комфортные 3-местные качели.

Современная классика в изысканном исполнении.

Невероятно удобная и универсальная модель – широкие подлокотники позволят вам поставить чашку чая или бокал вина. Качели можно легко разложить, и они превратятся в большой лежак, на котором можно комфортно вздремнуть на свежем воздухе.

Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.

Выполнены из экологически чистых материалов.

Древесина покрыта двумя слоями лака на водной основе. Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.

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Основные характеристики

  • Ширина1900 мм
  • Глубина1260 мм
  • Высота2360 мм
  • Максимальная нагрузка450 кг
  • Материал каркасамассив хвойных пород
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

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