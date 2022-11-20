Характеристики товара
Описание
Lyon – большие и комфортные 3-местные качели.
Современная классика в изысканном исполнении.
Невероятно удобная и универсальная модель – широкие подлокотники позволят вам поставить чашку чая или бокал вина. Качели можно легко разложить, и они превратятся в большой лежак, на котором можно комфортно вздремнуть на свежем воздухе.
Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.
Выполнены из экологически чистых материалов.
Древесина покрыта двумя слоями лака на водной основе. Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.
Основные характеристики
- Ширина1900 мм
- Глубина1260 мм
- Высота2360 мм
- Максимальная нагрузка450 кг
- Материал каркасамассив хвойных пород
- Цветбежевый
- Страна изготовленияТурция