Характеристики товара
Описание
Paris – большие и удобные 3-местные качели. Выполнены из экологически чистых материалов.
Древесина покрыта двумя слоями лака на водной основе. Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.
Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина1250 мм
- Высота1900 мм
- Максимальная нагрузка350 кг
- Материал каркасамассив хвойных пород
- Цветбежевый
- Страна изготовленияТурция