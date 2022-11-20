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Качели Paris бежевые с подушками

Артикул: CH-051-108
8 оценок
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Предыдущий товар в категории Качели Lyon с бежевыми подушками
Качели Lyon с бежевыми подушками
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Качели Lyon с бежевыми подушками

Характеристики товара

Описание

Paris – большие и удобные 3-местные качели. Выполнены из экологически чистых материалов.

Древесина покрыта двумя слоями лака на водной основе. Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.

Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина1250 мм
  • Высота1900 мм
  • Максимальная нагрузка350 кг
  • Материал каркасамассив хвойных пород
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

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