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Качели Paris серые с подушками

Артикул: CH-051-106
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Paris – большие и удобные 3-местные качели. Выполнены из экологически чистых материалов.

Древесина покрыта двумя слоями лака на водной основе. Металлические детали окрашены в электростатическом поле и устойчивы к коррозии. Подушки и крыша изготовлены из специальной уличной ткани, устойчивой к солнцу, ультрафиолетовым лучам, влаге, грязи и пятнам.

Подушки со съемными чехлами входят в комплект с качелями.


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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина1250 мм
  • Высота1900 мм
  • Максимальная нагрузка350 кг
  • Материал каркасамассив хвойных пород
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

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