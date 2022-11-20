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Качели Primo - фото 1

Качели Primo

7 оценок
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Стул Харизма NEW, пластиковый, черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1940 мм
  • Ширина1190 мм
  • Глубина1640 мм
  • Материал каркасасосна
  • Страна изготовленияРоссия

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