Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1940 мм
- Ширина1190 мм
- Глубина1640 мм
- Материал каркасасосна
- Страна изготовленияРоссия
Стол с качелями - лофт, двухместная
Стол с качелями - лофт, четырехместная
Стол с качелями - лофт, шестиместная
Качели лофт садовые
Сиденье для качелей Atol
Качели Atol без тента
Качели Atol
Качели Эстер
Качели садовые 4-х местные Шатер
Качели садовые 4-х местные Саванна, коричневые
Полукресло Джеймс
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Кресло Стейплс
Стол Oasis, капучино
Стол Siesta 85, капучино
Стол Siesta 110
Стул пластиковый Costa Bistrot, красный
Подстолье Обвязка №40/2, разборное
Диван ЕВРОПА