Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 1710х1220х1520
Цвет каркаса : антрацит
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø38
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Тип основания сиденья : ткань полипропиленовая
Допустимая нагрузка : 180
Подушки : Да
Механизм наклона : нет
Страна производства : БЕЛАРУСЬ
29,8 кг / 0,195 м3
Основные характеристики
- Высота1520 мм
- Ширина1710 мм
- Длина1220 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка180 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки29.80 кг