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Качели садовые 2-х местные Мартинелла - фото 1Качели садовые 2-х местные Мартинелла - фото 2

Качели садовые 2-х местные Мартинелла

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1710х1220х1520
Цвет каркаса : антрацит
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø38
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Тип основания сиденья : ткань полипропиленовая
Допустимая нагрузка : 180
Подушки : Да
Механизм наклона : нет
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

29,8 кг / 0,195 м3

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Основные характеристики

  • Высота1520 мм
  • Ширина1710 мм
  • Длина1220 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки29.80 кг
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