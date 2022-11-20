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Качели садовые 4-х местные Александрия - фото 1Качели садовые 4-х местные Александрия - фото 2

Качели садовые 4-х местные Александрия

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 2816х1521х1993
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø70
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : коричневый,бежевый
Тип основания сиденья : оцинкованная сетка
Допустимая нагрузка : 480
Регулировка спинки : Да
Подушки : Да
Москитная сетка : Да
Подголовник : Да
Механизм наклона : механизмом раскладывания,фиксация в горизонтальном положении
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

95 кг / 0,726 м3

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Основные характеристики

  • Высота1993 мм
  • Ширина2816 мм
  • Длина1521 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка480 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.73 м3
  • Вес упаковки95 кг
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