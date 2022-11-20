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Каир Диван-кровать прямой коричневый - фото 1

Каир Диван-кровать прямой коричневый

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Представленная модель прямого дивана «Каир» отличается своим минималистичным дизайном и оригинальной расцветкой. У него полностью отсутствуют подлокотники и не видно ножек. Дополняют картину три мягкие подушки, которыми прикрыта ровная спинка. Обивка из рогожки придает модели современный внешний вид. Диван предназначен для посадки трех гостей и ночного отдыха одного-двух человек. Механизм трансформации "Еврокнижка" преобразует его в полутораспальную кровать с удобным и в меру мягким основанием. Дополнительное преимущество модели придает наличие бельевого ящика.

Механизм «Еврокнижка»

Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации

Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене

В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина870 мм
  • Длина1870 мм
  • Материалрогожка
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

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