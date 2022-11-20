Характеристики товара
Описание
Представленная модель прямого дивана «Каир» отличается своим минималистичным дизайном и оригинальной расцветкой. У него полностью отсутствуют подлокотники и не видно ножек. Дополняют картину три мягкие подушки, которыми прикрыта ровная спинка. Обивка из рогожки придает модели современный внешний вид. Диван предназначен для посадки трех гостей и ночного отдыха одного-двух человек. Механизм трансформации "Еврокнижка" преобразует его в полутораспальную кровать с удобным и в меру мягким основанием. Дополнительное преимущество модели придает наличие бельевого ящика.
Механизм «Еврокнижка»
Диваны, оснащенные механизмом еврокнижка, отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина870 мм
- Длина1870 мм
- Материалрогожка
- Материал каркасаЛДСП, фанера, дерево, ДСП
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия