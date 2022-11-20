Характеристики товара
Описание
1) Продукция изготавливается под заказ.
2) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Спинка выполнена из гнутой фанеры 12-14мм, Крепление опор -болтовое(болт М8). Для надежной фиксации опор и создания долговечного соединения при сборке-опоры необходимо вклеивать (клей класс D2-D4).
6) Примерный вес 1-го каркаса в собранном виде около 8кг.
7) Каркас разборный, требуется самостоятельная сборка.
8) Каркас состоит из готовых сборочных единиц. Может потребоваться незначительная доработка(подгонка) элементов при сборке. Для сборки каркасов необходимо наличие ручного столярного и эл.инструмента, а также квалифицированный персонал. Ответственность за сборочные работы полностью возлагается на Заказчика и его исполнителей. Заказчику необходимо своими силами выполнить соединение сборочных единиц каркаса, в т.ч. с помощью метизов, а там где требуется неразъемное соединение – при помощи столярного клея (класс D2-D4).
9) Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
10) На поверхности спинки допускаются следы зачистки и монтажные скобы (под затяжку тканью).
11) Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.
Базовое исполнение: древесина -Бук, с отверстием в сидении, опоры О1071 О1072, без подбора древесины по цвету, шлифовка, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.
Основные характеристики
- Ширина615 мм
- Высота860 мм
- Глубина650 мм
- Вес10 кг