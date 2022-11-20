Товар в корзине. Перейти
Каркас кресла Селс - фото 1Каркас кресла Селс - фото 2

Каркас кресла Селс

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подушка Кайенна для офисной тумбы
Подушка Кайенна для офисной тумбы
Следующий Каркас кресла Ринтер
Подушка Кайенна для офисной тумбы

Характеристики товара

Описание

1) Продукция изготавливается под заказ.
2) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Каркас не разборный, отправляется в собранном виде! Примерный вес 1-го каркаса около 12кг.
6) Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
7) Все соединения каркаса надежно соединены и проклеены. Крепление каждой опоры усилено косынками и дополнительно зафиксировано на глухарь ф6 через косынку.
8) Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.

Базовое исполнение: древесина -Бук, без подбора древесины по цвету, не разборный, базовая шлифовка, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая подложка, стретч, картон.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Высота1180 мм
  • Глубина750 мм
  • Вес18 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 15, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
29

Чехол для стола 15

Стул Слинг вращающийся синийНастоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09036
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Слинг вращающийся синий

В наличии 63 шт.
Настоящее фото товара Стул барный регулируемый пластиковый Mariquita, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
4

Стул барный регулируемый пластиковый Mariquita

Детская кроватка СОНАТА, сераяНастоящее фото товара Детская кроватка СОНАТА, серая, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
8

Детская кроватка СОНАТА, серая

Стул Ally, античный бежевыйНастоящее фото товара Стул Ally, античный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена
8

Стул Ally, античный бежевый

В наличии 363 шт.
Настоящее фото товара Стул Оптима Люкс blue, молодежное, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
3

Стул Оптима Люкс blue, молодежное

Люстра потолочная светодиодная V1110-CL Biene LED*60WНастоящее фото товара Люстра потолочная светодиодная V1110-CL Biene LED*60W, произведённого компанией ChiedoCover
8 89058
20 990 ₽Оптовая цена
7

Люстра потолочная светодиодная V1110-CL Biene LED*60W

В наличии 46 шт.
Другие товары из разделатовары для интерьера
Настоящее фото товара Стеновые панели Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
15

Стеновые панели Берлин

Настоящее фото товара Стеновые панели Керкрад, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
15

Стеновые панели Керкрад

Настоящее фото товара Стеновые панели Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
21

Стеновые панели Кельн

Настоящее фото товара Стеновые панели Кемптон, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
27

Стеновые панели Кемптон

Стеновые панели КварелиНастоящее фото товара Стеновые панели Кварели, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
30

Стеновые панели Кварели

Стеновые панели КендаллНастоящее фото товара Стеновые панели Кендалл, произведённого компанией ChiedoCover
от12 000
36

Стеновые панели Кендалл

Настоящее фото товара Стеновые панели Гамбург, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
Оптовая цена
7

Стеновые панели Гамбург