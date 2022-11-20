Характеристики товара
Описание
1) Продукция изготавливается под заказ.
2) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.
3) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.
4) Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.
5) Спинка выполнена из ДВП или фанеры.
6) Примерный вес 1-го каркаса около 8кг.
7) В базовом исполнении каркас разборный, состоит из готовых сборочных единиц. - потребуется самостоятельная сборка силами Заказчика.
8) При сборке может потребоваться незначительная доработка(подгонка) элементов при сборке. Для сборки каркасов необходимо наличие ручного столярного и эл.инструмента, а также квалифицированный персонал. Ответственность за сборочные работы полностью возлагается на Заказчика и его исполнителей. Заказчику необходимо своими силами выполнить соединение сборочных единиц каркаса, в т.ч. с помощью метизов, а там где требуется неразъемное соединение – при помощи столярного клея (класс D2-D4).
9) Качание каркаса без нагрузки в пределах допуска 3,0 мм не считается браком и устраняется силами Заказчика, установкой мягких подпятников на опоры;
10) На поверхности спинки допускаются следы зачистки и монтажные скобы (под затяжку тканью).
11) Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в товар (направленных на улучшение потребительских свойств товара), без изменения габаритных размеров товара, без уведомления Заказчика.
Базовое исполнение: древесина опор -Бук, царга -Сосна, спинка -двп/фанера без отверстий, без подбора древесины по цвету, Поставка в разобранном виде, базовая шлифовка, качество покраски- Стандарт (S), упаковка -мягкая по
Основные характеристики
- Ширина685 мм
- Высота715 мм
- Глубина700 мм
- Вес8 кг